Zam karın doyurmuyor, kanun mesleği yok ediyor!

Her pazartesi kabine ne diyecek diye ekran başında bekliyoruz.

Alım gücü, EYT, asgari ücret artışı, emekli ve memur maaşları ile ilgili Erdoğan’ın ağzından çıkacak habere bakılıyor.

Rakamlar açıklanıyor, hedefler gösteriliyor, dünya kriz yaşıyor çok normal deniyor, enflasyon konuşuluyor. Sanki yeni iktidara gelmiş gibi davranıyorlar!

Kimine göre iktidar, ekonomik kriz için çözüm yolu arıyor.

Kimine göre AKP, ekonomiyi iyi yönetemiyor.

Kimine göre de maaşlara yapılan zamlar seçim yatırımı.

Eğer eski Türkiye’de olsaydık tüm bu tespitler doğruydu ancak yaşamıyoruz. Eğer eski Türkiye’de olsaydık bu ekonomik kriz hükümeti düşürürdü.

Diğer yandan rejim değişikliğinin ne tek adamla ne de saray rejimi ile uzaktan yakından alakası yoktur.

Arkasına ABD emperyalizmini alarak, Atatürk Türkiye’sine ait ne varsa sıfırlayan bir rejimden bahsediyoruz.

Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ordudan güvenlik güçlerine, tarımdan sanayiye kadar her alan “büyük sıfırlama” yaşanıyor.

Şimdi de ABD emperyalizminin çıkarları için yapılan kanun düzenlemelerinin sonucu ekonomik sıfırlama yaşıyoruz.

Halk, bile isteye fakirleştiriliyor, elinde avucunda ne varsa alınıyor, kırıntıları maaş zammı olarak geri veriliyor. Yeni dünya düzeni dedikleri budur…

Gerçek dile getirilmeyince halk eski Türkiye’de yaşadığını sanıyor. Bir örnekle sonlandıralım.

14 Şubat 2022’de yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu nedeniyle iş bırakma eylemi yapan sendikalarımızın açıklamalarına bakılırsa bu kanunun sadece ekonomik hak kaybına yol açtığı sonucuna vardıkları görülüyor.

Oysaki AKP’nin programında; eğitimin yerel yönetimlere devrinin yazdığı fark edilmiş olsa amacının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nu kaldırmak olduğunu görürlerdi.

Yeni anayasa ile hedeflenen federatif yapıyla oluşacak devletçiklere devredilecek eğitim ve eğitimcinin devlet ile bağının kaldırılacağını görürlerdi.

AYM’den kariyer basamakları sınavının iptalinin çıkması mümkündür ancak bu kanunun iptali olmayacaktır. AYM’den başka bir karar beklemek hayalperestliktir.

2023 seçimlerinde tekrar iktidarın kazanması durumunda; atanamayan tüm öğretmenler ve belli yılın altındaki kadrolu öğretmenler dâhil herkes yerel yönetimlerin kapısının önünde sıraya geçecektir.

Bana bir şey olmaz deme, o gün oy verdiğin partiler de kalmayacaktır.

Ardından çaresiz iç göç ve kargaşa kaçınılmazdır.

Bugüne kadar hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok.

Mesleğine ve ülkene sahip çıkmak istiyorsan seçimin, sana iş güvenceni sağlayacak olan parlamenter rejim olmalıdır…