Zam açıklaması büyük tepki çekmişti: Görevden alındı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı. Yerine Mustafa Kayhan getirildi. Osman Uzun’un et fiyatlarıyla ilgili yaptığı zam açıklaması büyük tepki çekmişti.

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti.

Zam haberinin üstüne vatandaşlar ucuz et alabilmek için Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

“ÇOK UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYORDU, FİYAT ARTIRDIK”

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun konuyla ilgili bir açıklamasında, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.

GÖREVDEN ALINDI

Uzun’un bu açıklaması sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Uzun’un yerine Mustafa Kayhan getirildi.

KURUM’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görevlendirilen Mustafa Kayhan, görevi Osman Uzun’dan devraldı.

YENİ MÜDÜRDEN İLK AÇIKLAMA

Kurum daire başkanlarının hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Kayhan, üreticilerin refahı ve tüketicilerin gıdaya erişimi konusunun temel öncelikleri olduğunun altını çizdi.

Genel Müdür Kayhan, “Dünyada yaşanan sorunların ülkemiz tarımına ve hayvancılığına olan etkilerini gıda ve tarım ürünleri konusunda yaşanan küresel sorunları yakından takip ediyoruz. Kurumsal olarak alınması gereken önlemleri almaya ve hükümetimizin tarım ve gıda politikaları ile ilgili kararlarını en kısa ve en doğru şekilde uygulamaya gayret edeceğiz” dedi.