Zafer Partili Aslan’dan toplu sözleşme zammı öncesi uyarı

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, yaşlılık aylığı, dul ve yetim maaşları ile engelli evde bakım maaşlarına ilişkin “İktidar yarattığı ekonomik krizin sorumluluğunu almak zorundadır. Buradan çağrımızdır: Yapılan zamlar göstermelik değil işe yarar ve ihtiyaca yönelik gerçekçi rakamlarla yapılmalıdır. TÜİK’in açıkladığı makyajlı enflasyonlar ile zam yapmak milletin aklıyla alay etmektir” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, yaşlılık aylığı, dul ve yetim maaşları ile engelli evde bakım maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Aslan, şunları kaydetti:

“Temmuz 2023’te yapılan zamlar ile yaşlı aylığı bin 997 TL’den 2 bin 348 TL’ye, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı bin 594 TL’den bin 874 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 2 bin 392 TL’den 2 bin 811 TL’ye yükseltildi. Vatandaşlarımızın yaşlılık aylığı, dul ve yetim aylığı ile engelli evde bakım maaşlarına hak ettikleri değeri vermek hükümetin sorumluluğundadır. Ancak iktidarın akıl dışı ekonomi politikaları yüzünden artan enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz göz önüne alındığında, bu ödemelerde yapılacak artışın yetersiz kalacağı açıkça ortadadır. İktidar yarattığı ekonomik krizin sorumluluğunu almak zorundadır. Buradan çağrımızdır: Yapılan zamlar göstermelik değil işe yarar ve ihtiyaca yönelik gerçekçi rakamlarla yapılmalıdır. TÜİK’in açıkladığı makyajlı enflasyonlar ile zam yapmak milletin aklıyla alay etmektir.”

(ANKA)