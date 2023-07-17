Zafer Partili Aslan: Açık kapı Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirdi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan “2023 Dünya Uyuşturucu Raporu”nu değerlendirdi. Aslan, “Açık kapı politikasıyla birlikte gelen kişilerin kimlik ve geçmiş kontrollerinin yapılmamasının, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirdiğini” söyledi.

Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan “2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, son 10 yılda dünya genelinde uyuşturucu kullanımı yüzde 23 oranında artış gösterdi. 2021 yılında her 17 kişiden birinin uyuşturucu kullandığına dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, genç yaşta uyuşturucu kullanımının bireylere ve topluma verdiği zararları vurgulayarak bu sorunun ciddi bir halk sağlığı problemi olduğunu ifade etti.

“KAÇAK GİRİŞLER TÜRKİYE’Yİ UYUŞTURUCU TİCARETİNİN MERKEZİ HALİNE GETİRDİ”

Aslan, Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılaşan bir duruma sahip olduğunu belirterek, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşıyla birlikte ülkeye yönelik kabul politikalarının uygulanmasının kaçak girişleri artırdığına dikkat çekti. Aslan ayrıca, açık kapı politikasıyla birlikte gelen kişilerin kimlik ve geçmiş kontrollerinin yapılmamasının, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretinin merkezi haline getirdiğini söyledi.

“AFGANİSTAN UYUŞTURUCU HAM MADDESİ ÜRETİMİNDE DÜNYA 6’INCISI”

Raporda yer alan uyuşturucunun hammaddesi ‘afyon’ üretiminde, Afganistan’ın birinci sırada yer aldığına da dikkat çeken Aslan, Taliban’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye’ye geçişlerin arttığına dikkat çekerek, İran üzerinden kaçakların uyuşturucu ticaretiyle birlikte ülkeye girdiğini belirtti.

“UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KAÇAK SORUNU GÖZ ARDI EDİLEMEZ”

Aslan, uyuşturucuyla mücadeleden söz ederken, kaçak geçişlerin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizerek, bu konuda bir an önce etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Aslan, gençlerin, geleceğinin korunması ve toplum sağlığının güvence altına alınması için uyuşturucuyla mücadeledeki çabaların artırılmasının önemini de dile getirdi.

“UYUŞTURUCU YAKALAMALARINDA BİR YILDA YÜZDE 60’LIK ARTIŞ YAŞANDI”

Aslan, Türkiye’de uyuşturucuyla mücadelenin ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, 2021 yılında gerçekleşen operasyonlarda 22 bin 202 kg eroin ele geçirildiğini ve bu miktarın bir önceki yıla göre yüzde 61,1 arttığını açıkladı. Aslan ayrıca, kök kenevir yakalamalarının büyük bir kısmının Diyarbakır ve Bingöl illerinde gerçekleştiğini, kokain, ecstasy, metamfetamin ve sentetik kannabinoid gibi uyuşturucu maddelerin ele geçirilme miktarlarında da önemli artışlar yaşandığını belirtti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NI UYARDI

Aslan, Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadelesine ayrılan kaynaklarda yaşanan kısıtlamanın endişe verici olduğunu da söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2022 yılında bağımlılıkla mücadele için ayrılan bütçeyi yüzde 25 oranında azalttığını söyleyen Aslan, bu durumun uyuşturucuyla mücadelede etkinliği ve başarıyı olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

(ANKA)