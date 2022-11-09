Zabıta ile kağıt toplayıcısı arasında gerginlik

Sultangazi’de kağıt toplayıcısı kadının evinin önünde biriktirdiği kağıt ve plastiklerden rahatsız olan mahalleli durumu polise bildirince ortalık karıştı. Olay yerine gelen ekipler ve kağıt toplayan Ayşe Tekin arasında gerginlik yaşandı. Tekin, polise bıçak çekerek kartonların toplanmasını engellemeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Mahallesi’nde bir apartmanın zemin katında yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Ayşe Tekin ve annesi, topladıkları kağıt ve plastikleri evlerinin önünde etrafını telle çevirdikleri alanda biriktirdi. Durumdan şikayetçi olan apartman ve mahalle sakinleri zabıta ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Dün saat 11.00 sıralarında önce zabıta ekipleri ardından da polis kağıt toplanan evin önüne geldi. Tekin, evin önünde biriken kağıt, karton ve plastikleri toplayarak alanı boşaltmaya çalışan ekiplere, tepki gösterdi. Ekiplerle, Ayşe Tekin ve annesi arasında tartışma çıktı. Tekin elindeki bıçakla polise saldırarak biriktirdiklerinin boşaltılmasını engellemeye çalıştı. İddialara göre en sonunda polis silahını havaya doğrultarak etraftakileri dağıttı. Ekipler, kağıtların bir kısmını olduğu yerde bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maddi durumunun bozuk olduğunu söyleyen Ayşe Tekin, “Her şeyim icralık, faturalarım kesik. İlla bu kartonlar burda olmazmış, görünüşü kötüymüş. Kaç kere gelip malımı kaldırdılar. ‘Benim oğlum askerde, iki yetim çocuğa bakıyorum’ dedim. Ne söylediysem olmadı. Şikayet etmişler. Ben ne yapıyorum. Namussuzluk mu yapıyorum? Hırsızlık mı yapıyorum? uyuşturucu mu satıyorum? El açıp dilenmiyorum, kimseden yardım istemiyorum. Mücadele ediyorum. Bugün de beni son raddeye getirdiler. Öfkeme engel olamadım. Yapmamam gerekiyordu ama yaptım. Sabah gerginlik oldu. Bıçak çektim. Çekmemem lazımdı ama malımı kurtarmak için çektim. Sırtımda getiriyorum, emek veriyorum. Bana günlük kaldırmamı söylediler. Ekipler de şikayetçi olmadılar. ‘Abla sakin ol. Seni anlıyoruz’ dediler” diye konuştu. (DHA)