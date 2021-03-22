Hakikaten son yılların en anlamlı derbisi buydu. Nedeni de şu? Uzun aranın ardından 3 takım da zirve yarışına ortak. Sergen Hoca takımı çok iyi motive etmiş ve her maçı final gibi görüyor. Zaten kısıtlı bir kadroya sahip olduğu için bu oyuncularıyla yola devam edip üstüne koyuyor. Domagoj Vida ve Welinton, ayrıca Atiba Hutchinson ve Josef De Souza verilen görevleri sonuna kadar yerine getiriyorlar. Rachid Ghezzal çok yetenekli, içe kat edip şut atsa çok daha fazla katkı sağlayacak. Domagoj Vida’nın ardından Vincent Aboubakar tabelayı açsa iş daha da erken kopacaktı.

Beşiktaş topu ayağında iyi tutup iyi kullanıyor. Bunun mimarı da Sergen Hoca. Fenerbahçe’yi ise anlamıyorum. Bu kadar kaliteli bir takımın, top rakipte kalsın, düşüncesini ise anlamak mümkün değil. Özellikle futbol oynayan bir Beşiktaş’a karşı bu mantaliteyle çıkarsan kazanamazsın. Caner Erkin ve Pelkas olağanüstü oynasa da o takımdaki puzzle (bulmaca) bir türlü çözülemiyor. Üstelik de ligin en kritik dönemecine girerken. Ama futbol böyle bir şey. Sen oynarsın rakip bir kere gelir golü atar. Ne gerek vardı bu paniğe? Avantaj sende rakibin panikte ama fark yapacağın maçta berabere kalıyorsun. Olsun be Z kuşağı Beşiktaş yola devam.