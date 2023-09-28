Yüzde 1’i başaranlar

Belki biraz Salih dışında formda oyuncusu olmayan bir takım Beşiktaş. Gedson da denklemden çıkınca ciddiyetsiz, güçsüz, dağınık, taktiksiz, disiplinsiz vesaire bir takıma dönüyorlar. Üstelik 10 küsur eksiği olan rakibinin kulübesinde 15’lik bir kaleci var.

Yenilen goller Mert’e yazar ama saçma çalımlar yiyen stoperler de pay sahibi. Dakika 17’de skor 2-0’a gelmiş. Rakip ceza sahana girmeden gol atmış. Girmek gibi bir derdi de yok ya, skoru alınca iyice topun arkasına geçmişler. Artık minimum üç gol atman gerekiyor. O zaman Amir-Salih-Chamberlain üçlüsünden en az biri sana lüks. Bu üçlüyle maç bitmeyecek ise neden değişiklik için ilk yarının bitmesi bekleniyor? Beşiktaş’ın kaybedecek bu kadar zamanı var ise Şenol Güneş bize söylesin boşuna izlemeyelim bu takımı. 55 dakika oynanan ilk yarıda top oyunda 21 dakika kalmış. Rakibin maçı öldürmüş, hocam sen de izledin kenardan. Helal.

Savunması ayrı facia Beşiktaş’ın ama asıl sorun bir an bile top tutamayan, rakipleri yormayan hücum hattı. Ceza sahasına gireni az. Uzaktan şut çekeni yok. Boş kaleye kaçıranı çok. Aboubakar, Cenk ve Ghezzal hatta Rashica birbirinden kötü. Evet, başkan Çebi’nin “Yüzde 99 şampiyonuz” dediği sezonda 6. haftada yarıştan koptu Beşiktaş. Yüzde 1’lik başarı için kimi tebrik edelim?