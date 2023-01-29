Galatasaray son zamanlarda kendisine ters gelen Giresunspor karşısında ilk yarıda 43 dakikada istediği işleri yapamadı. İcardi’nin düşürüldüğü pozisyonda verilen penaltı ile sarı-kırmızılılar umutlandı. Fakat Galatasaraylıların nazar boncuğu diye adlandıracağı bir şey oldu ve İcardi penaltıyı kaçırdı! 45+3.dakikada bir başka yıldız Mertens ortaya çıktı, maçı 1-0’a getirdi. Galatasaray’ın bir yıldızı dursa başka bir yıldızı sahne alıyor.

Her şeye rağmen ikinci yarıya etkili başlayan Giresun oldu. Ancak Galatasaray’ın ev sahibine 60. dakikaya kadar verdiği hakimiyet süresi Dubois’nın şahane vuruşuyla son buldu. 2-0’dan sonra Galatasaray nasıl isterse maç öyle oynandı. Ortaya konan hakimiyet 88’de Rashica’nın ayağından 3. golü getirdi. Giresun teslim bayrağını çekince Yunus maçın skorunu 4-0 olarak belirledi.

Okan Buruk’un takımı kendini çok yormadan, yürüyerek kazandı dersek abartmış olmayız. Giresun’da ortaya çıkan fotoğraf; Galatasaray bu ligin üstünde futbol oynuyor ve gerçekten keyif veriyor. Okan Hoca ülke futbolunun parlayan yıldızı olmaya devam ederken, Galatasaraylı futbolcular taraftarlarına, “Bizler inandık siz de inanın meşaleleri yakın” mesajını net şekilde veriyor!