Yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Hükümet Caddesi’nde yürüyen M.Y’ye, yoldan geçen ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç içinden ateş açıldı.

Sol bacağından yaralanan M.Y, çevredekiler tarafından kaldırıldığı ilçedeki özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)