“Yurttaşlarımız ilaca erişemez duruma geldi, sektör batma noktasında”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “Kur artışı nedeniyle yurttaşlarımız ilaca erişemez duruma geldi. Ancak ilaç endüstrisi de batma noktasında. İthal ilaçlarda ve ülkemizde üretilen, etken maddesi ithal olan ilaçlarda ciddi bir sıkıntı söz konusu” dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle sağlık hizmetlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. İlgezdi, şunları kaydetti:

“Düzenli kullanılması gereken ve çoğunlukla ithal olan ilaçların tedariğinde sistem alarm vermeye başladı. Bakanlık ile firmalar arasındaki SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) anlaşmazlığı, kanser ve MS ilaçları başta olmak üzere vatandaşımızı mağdur ederken ilaç firmalarını iflasın eşiğine getirdi.”

“İTHAL İLAÇ VE HAM MADDE SIKINTISI”

Yaşanan döviz artışı nedeniyle yurt dışından gelen ilaçların ve ham maddelerin ciddi şekilde zamlandığını ve sektörün kendini idame ettirme şansının giderek ortadan kalktığını kaydeden İlgezdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kur artışı nedeniyle yurttaşlarımız ilaca erişemez duruma geldi. Ancak ilaç endüstrisi de batma noktasında. İthal ilaçlarda ve ülkemizde üretilen, etken maddesi ithal olan ilaçlarda ciddi bir sıkıntı söz konusu. Geçen ay yaklaşık 19 lira olan dolarla ham madde alan bir ilaç üreticisi, bu ay aynı ham madde için 23 liradan alım yapmak zorunda. Bu durumda, geçen ay aldığı, örneğin bin ton ham madden yaklaşık 800 ton alabiliyor. İlaç endüstrisinin bu döngüyü taşıyabilmesi mümkün değil. Aynı sıkıntı ithal ilaçlarda da söz konusu. Eskinden bin kutu gelen ilaç, artık 800 kutu geliyor. Bu yüzden yurttaş, ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor.”

“ECZACILAR DEPOLARDAN DERTLİ”

İlgezdi, eczacıların SGK’dan 90 günde para alabildiklerini belirterek, “Eczacılar, SGK ödeme yaptıktan sonra depolara borçlarını ödüyorlardı. Ancak önceki kur krizlerinde bile yaşanmayan bir şey olmaya başladı. İlaç sıkıntısı yüzünden depolar artık 90 değil, ilacın bulunamama durumuna göre 30 ila 60 gün vadeyle ilaç vermekte ve bu yüzden eczacılar ciddi sıkıntı yaşamaktadır” dedi.

“İHALELER İPTAL EDİLİYOR, HASTALAR MAĞDUR”

İlgezdi, kur yüzünden hastanelerin tıbbi ve medikal malzeme ile cihaz ihalelerinin iptal edildiğine dikkat çekerek şunları belirtti:

“Genel seçimler sonrasında, AKP her ne kadar baskılamaya çalışsa da yükselişi durdurulamayan döviz kuru sebebiyle tıbbi ve medikal malzeme ihaleleri iptal edilirken sadece çok acil vakaların ameliyatları yapılıyor, diğer ameliyatlar ise aylar sonrasına erteleniyor. Randevusu bile aylar sonrasına veriliyor. Bu bir çöküştür. Neresinden tutsanız elinizde kalan bu ucube sistemin faturasını vatandaşımız ödüyor. İktidarın bu sorunlara acilen çözüm bulması gerekiyor.”

(ANKA)