Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi’nde tören gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde tören aracıyla alandaki vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende, farklı okullardan “Cumhuriyet” temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini okudu. Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla 99 öğrenciden oluşan halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Etkinlik kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ankara Valiliğince Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis binasına kadar resmigeçit yapıldı.

TBMM’nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bazı binaların üst katlarına da keskin nişancılar yerleştirildi.

Yürüyüş, Mehteran Birliği’nin gösterisi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kortejde, gaziler, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, orman işçileri ile genç milli sporcular, izciler ve Okçular Vakfı üyeleri de yer aldı.

Geçiş sırasında Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve takım oyuncuları, vatandaşlar tarafından “Helal olsun size” denilerek alkışlandı.

Korteje ellerinde kendi ülkeleri ve Türk bayraklarıyla katılan Türkiye burslusu uluslararası öğrenciler, “Türkiye” sloganı attı.

Kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar da marşlara eşlik etti, asker ve polislere sevgi gösterisinde bulundu.

Atatürk Bulvarı’ndan Ulus Meydanı’na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci Meclis binası önünde son buldu.

Bursa

Atatürk Anıtı önündeki alanda devam eden kutlama programında, Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törene katılanları selamladı.

Bursa Anadolu Lisesi öğrencileri Emir Bahadır Sözcü ve Esma Uğurlu’nun şiirler okuduğu törende, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ekiplerince halk oyunu gösterileri sunuldu.

Ayrıca Bursa Mehter Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibinin gösterilerine yer verilen program, tören geçişiyle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Bulvarı’ndaki törene geçildi.

Vali Ayyıldız, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tören aracına binerek halkı selamladı.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Bölüğünün silahlı gösterisi ve resmigeçit töreniyle sona eren kutlamaya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir

Balıkesir’de kutlamalar, Vali Hasan Şıldak’ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Kuvayi Milliye Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Şiirlerin okunduğu, halk oyunu gösterilerinin sunulduğu program, gaziler, öğrenciler, sporcular, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinden oluşan kortejin geçişiyle tamamlandı.

Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu’ndaki törene, Vali İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kütahya

Kütahya Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen törende protokol üyeleri, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Bilecik

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Valilik’te tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden törende, Kızılkaya ve Subaşı, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Yalova

Yalova’da Valilik makamında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlama programı, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle devam etti.

Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Albay Cenk Topuz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, programa katılan öğrencilerin, askerlerin ve halkın bayramını kutladı.

Sakarya

Sakarya kent merkezindeki Atatürk Bulvarı’nda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Törene, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce’de Valilik Meydanı’ndaki Anıtpark’ta düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Tören, Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü tekvando ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri, Düzce Belediyesi Mehter Takımının marşları ve komando birliğinin silahlı tören geçidiyle son buldu.

Zonguldak

Zonguldak’ta Vali Mustafa Tutulmaz’ın tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Madenci Anıtı önündeki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Vali Tutulmaz, Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir sevinç, coşku ve heyecanla kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kocaeli

Kocaeli’de Valilik önünde düzenlenen törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, tören aracından vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Yavuz, büyük bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır medeniyet seviyesi hedefine ulaşmak ve onu geçmek için 99 yıldır aynı azim, kararlılık ve ruhla varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Karabük

Karabük’te Vali Fuat Gürel’in tebrikleri kabulüyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kent Meydanı’ndaki törenle devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Gürel, başta Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Bartın

Bartın’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Vali Nurtaç Arslan’ın alanda bulunanların bayramını kutlamasıyla başladı.

Arslan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bolu

Bolu’da Valilik Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunduktan sonra konuşan Vali Erkan Kılıç, tarihi nice zaferlerle dolu aziz Türk milletinin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlattığı ve topyekun mücadeleyle kazandığı, dünyada eşi benzeri olmayan büyük zaferi neticesinde kurulan Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunun yaşandığını kaydetti.

Tören, halk oyunları ve mehter gösterileriyle devam etti.

İstanbul Havalimanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümüne özel hazırlanan “Cumhuriyet anonsu” isimli reklam filmi yayına girerken, “Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” mesajı gün boyu terminalde 50 dilde anons edildi.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılı için hazırladığı reklam filmini 4. yaş gününde, 28 Ekim tarihi itibarıyla dijital-sosyal medya mecralarında yayımlamaya başladı.

Cumhuriyetin ilanından bir gün öncesine vurgu yapılan reklam filminde, “Bundan tam 99 yıl önce, 28 Ekim günü bir anons yapıldı. Bu anonsla doğdu Cumhuriyet. Bundan daha özel bir anons var mı dünyada?” ifadeleri yer aldı.

İstanbul Havalimanı, Cumhuriyet Bayramı özel programına gün boyunca ev sahipliği yaptı.

Senfonic Project müzik grubu ve Marmara Flüt Orkestrası ziyaretçilere müzik performansı sundu. Ayrıca terminal genelinde dönem kıyafeti giyen gençler, sepetli bisikletle Türk bayrağı ve Cumhuriyetin kuruluşuna özel hazırlanan gazeteyi dağıttı.



Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Van’da Beşyol Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, atılımları ve kazanımları yaşatmak, daha ileriye taşımak için herkese önemli görevlerin düştüğünü söyledi.

Hakkari

Merzan Şehir Stadında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Şiirlerin okunduğu, gösterilerin ve müzik dinletisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bitlis

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende, Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, törene katılanların bayramını kutladı.

Halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçiş töreniyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş’ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Şiirlerin okunması ve çeşitli dallarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesinin ardından protokol üyeleri, Muş Müzesi’nde düzenlenen fotoğraf sergisini gezdi.

Trabzon

Trabzon’da kutlamalar kapsamında ilk tören, bir süre önce restore edilen tarihi valilik binasında gerçekleştirildi. Vali İsmail Ustaoğlu, burada protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden kutlamalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Ordu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde Ordu Lisesi önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunduğu törende, öğrenciler ise günün anlamını içeren şiirler seslendirdi.

Giresun

Giresun’daki kutlamalar ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Vali Enver Ünlü, ecdadın hediye ettiği kutsal hazineye sahip çıkacaklarının altını çizerek, “En büyük güvencemiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılıp, büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam etmeli ve 100. yıl hedeflerimizden sonra Türkiye’nin yüzyılı olacak ikinci yüzyılda 2053 ve 2071 vizyonuna da kucak açmalıyız.” diye konuştu.

Rize

Rize’de valilik tören alanında gerçekleştirilen kutlamalarda, Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, tebrikleri kabul etti.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kutlama mesajı paylaşıldı.

Çeber, Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. (AA)