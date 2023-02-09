Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 6 ncı maddesi ve 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında Tablo-1’de belirtilen 1 pozisyon için sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvurular, e-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacak olup, 06 Şubat 2023 Pazartesi saat 09.00’da başlayacak ve 20 Şubat 2023 Pazartesi saat 18.00’de sona erecektir.

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