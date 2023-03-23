Yurt içi piyasalar Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin alt üst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıkladı.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Fed’den yapılan açıklamada, ABD bankacılık sisteminin “sağlam ve dayanıklı” olduğu belirtilerek, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanmasının ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 5,1’de bırakırken, 2024 yılı için yüzde 4,1’den yüzde 4,3’e çıkardı.

Toplantı sonrası soruları yanıtlayan Powell, piyasada bu sene 4 faiz indiriminin fiyatlandığına ilişkin soruya “Üyelerin böyle bir öngörüsü bulunmuyor.” şeklinde cevap verdi.

Bankanın enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğinin altını çizen Powell, daha fazla faiz artışı ihtiyacını değerlendirirken gelen verilere, değişen görünüme ve özellikle kredi sıkılaşmasının beklenmeyen etkilerine odaklanacaklarını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed’in bu yıl haziran toplantısında yüzde 80 ihtimalle faiz indireceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın ABD Senatosu’nda yaptığı açıklamalar da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu.

Yellen, 2024 mali yılı bütçesine ilişkin Senato’da katıldığı oturumda, tüm banka mevduatlarını sigortalama konusunda bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

Yellen’ın açıklamaları sonrası bölgesel bankaların hisselerinde düşüş kaydedilirken, ABD’de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank’ın hisseleri yüzde 15’in üzerinde değer kaybetti.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,65, Dow Jones endeksi yüzde 1,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında bankacılık krizinin şimdilik yatışmasıyla pozitif seyir etkili olmayı sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, fiyat istikrarını sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.

Enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, ECB’nin veri odaklı karar almayı sürdüreceğini dile getirdi.

Dün İngiltere’de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 10,4 artışla beklentileri geride bırakırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz artırımlarında hız kesmeyeceği öngörülmeye başladı.

BoE’nin bugünkü toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, gelecek döneme ilişkin yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,14, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 yükselirken, İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 geriledi.

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede ekonomik aktivitenin güç kazandığına ilişkin sinyaller artmaya devam ediyor.

Çinli internet devi Tencent Holding’in hisseleri reklam gelirlerindeki artışın ardından yüzde 6’ya yakın değer kazandı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 gerilerken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,92 üzerinde 5.001,06 puandan tamamladı.

Bugün gözler TCMB’nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0440’tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0430 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB ve BoE’nin faiz kararlarının yanı sıra, ABD’de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.080 ve 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

(AA)