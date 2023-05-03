Yurt dışında kullanılan güncel oy sayısı açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışında kullanılan güncel oy sayılarını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanımı devam ediyor. YSK’nın paylaştığı verilere göre 2 Mayıs saat 22.30 itibarı ile yurt dışı temsilciliklerde 797 bin 473, gümrük kapılarında ise 62 bin 41 oy kullanıldı. (DHA)