Yurt dışı yine rekor kırdı: Oy verme işlemi tamamlandı
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Yurt dışı yine rekor kırdı: Oy verme işlemi tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 889 bin 398 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı 2’nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi tamamlandı. YSK, dün saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 889 bin 398 olduğunu açıkladı. Gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verme işlemi devam edecek. (DHA)

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