Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği ekiplerince Türk karasularına bırakılarak, ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.

(DHA)

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