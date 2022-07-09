Yunanistan’dan Türkiye sınırında askeri tatbikat

Yunanistan Batı Trakya’da Türkiye sınırındaki tatbikatlarını arttırdı. Türkiye ile Yunanistan sınırını teşkil eden Trakya bölgesindeki Meriç Nehri’nde iki hafta içerisinde üç tatbikat yapan Yunanistan ordusunun son tatbikatı dün akşam saatlerinde sona erdi.

NEHİR ÜZERİNDE SAVAŞ TAKTİKLERİ

Dedeağaç (Evros) ilinde Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık ve aynı zamanda kararlılık mesajının sergilendiği tatbikatta çelik köprüler kuruldu, Leopard tanklarının bulunduğu tatbikatta M1117’lerde kullanıldı.

Meri nehri içerisinde Yunanistan komandolarının katıldığı tatbikatta helikopterlerde destek verdi. Nehir üzerinde ve içerisinde savaş taktiklerinin uygulandığı belirtildi.

ABD’LİLER DE İZLEDİ

Batı Trakya’da konuşlu bulunan 4. Kolordu Komutanı Korgeneral İoannis Tsioplos’un yanı sıra ABD’den üst düzey askeri yetkililer ile birlikte İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kıbrıs’tan subaylarında tatbikatta gözlemci olarak bulunduğu belirtildi.