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Yunanistan’da tren kazasında 29 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi öldü, 85 kişi yaralandı.

Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini’ye götürüldü.

Atina’dan Selanik’e gitmekte olan IC 62 tipi trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu.

Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

(AA)

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