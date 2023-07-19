Yunanistan’da orman yangını: Avrupa’dan uçak desteği

Yunanistan’ın Attika ve Korint bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizmasından yapılan açıklamada, İtalya ve Fransa’dan 4 yangın söndürme uçağının Yunanistan’a gönderildiği belirtildi.

Yunanistan’ın Attika ve Korint bölgelerinde çıkan orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahaleler devam ediyor. Yunan İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, Tüm ekipler, yangına gece boyunca müdahale etti. Batı Attika’da 5 uçak ve 8 helikopter yangına müdahale ediyor. Loutraki’deki yangına ise 4 uçak, 3 helikopterle müdahale ediliyor. Attika’da, Orta Yunanistan, Mora Yarımadası, Girit, Kiklad Adaları ve Kuzey Ege’de çok yüksek bir yangın riski beklenmektedir. Hem itfaiye hem de ilgili tüm Sivil Koruma kurumlarının güçleri olarak hepimiz teyakkuz halindeyiz denildi.

FRANSA VE İTALYADAN UÇAK DESTEĞİ

Avrupa Birliği Sivil Savunma Mekanizmasından yapılan açıklamada, Fransa ve İtalya’dan 4 yangın söndürme uçağı, ülkeyi vuran yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için Yunanistan’a uçuyor denildi.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuocodan yapılan açıklamada, Brüksel’deki Sivil Savunma Mekanizmasının Yunan makamlarından aldığı destek talebinin ardından Sivil Savunma Dairesi, ülkenin bazı bölgelerini günlerdir etkisi altına alan büyük yangınlarla mücadele etmek üzere İtfaiye Teşkilatı’ndan 2 Canadair CL415 uçağının gönderilmesi talimatını verdi ifadeleri kullanıldı.

(DHA)