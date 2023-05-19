Yunanistan’a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Haberler Gündem

Yunanistan’a kaçmaya çalışan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensubunun yakalandığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste geçit yok. Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistana yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener’den 19 Mayıs mesajı

Meral Akşener’den 19 Mayıs mesajı

Öztrak: Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz

Öztrak: Erdoğan’dan daha da Cumhurbaşkanı olmaz

Tavan betonu döküldü: Midye kabukları ortaya çıktı

Tavan betonu döküldü: Midye kabukları ortaya çıktı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Gündem