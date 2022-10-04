Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 3 FETÖ şüphelisi, araçta yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada, FETÖ şüphelilerinin Yunanistan’a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis, durdurup İ.A., E.E. ve R.C. ile sürücü Y.Y.’yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede şüphelilerden İ.A.’nın, FETÖ’den aranma kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.A., E.E. ve R.C., adliyeye sevk edildi.

Sürücü Y.Y. hakkında da ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan işlem başlatıldı. (DHA)