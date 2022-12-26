Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri M.S.D .ve R.B.’yi yakaladı.
Öte yandan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan PKK şüphelisi C.D.’yi yakaladı. C.D., jandarma ekiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)
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