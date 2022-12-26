Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
Haberler Gündem

Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

Edirne’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.

Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri M.S.D .ve R.B.’yi yakaladı.

Öte yandan 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birlikleri, askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan PKK şüphelisi C.D.’yi yakaladı. C.D., jandarma ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

Bakan Akar’dan yeni yıl mesajı

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

İstanbul’da zincirleme trafik kazası: biri bebek iki yaralı 

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Şanlıurfa’da trafo patlaması korkuya neden oldu

Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı
Gündem