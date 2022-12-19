Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Haberler Gündem

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Edirne’de, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü FETÖ zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede, dün Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A’nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Organize suç örgütü lideri Camgöz, Türkiye’ye iade edilecek

Organize suç örgütü lideri Camgöz, Türkiye’ye iade edilecek

Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Akşener: Kadınlar siyasetin tam merkezidir

Sarıkamış şehitleri anıldı

Sarıkamış şehitleri anıldı

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Gündem