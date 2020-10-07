Yunanistan, yarın Türk Kıta Sahanlığı’nda askeri tatbikat yapacak!..

Yazının başlığını okur okumaz, “Olamaz öyle bir şey” diye tepki mi koydunuz?.. Dünya liderinin böyle bir duruma asla müsaade etmeyeceğini gök kubbeyi başlarına yıkacağını düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Eh, böyle düşünmekte haksızda sayılmazsınız!.. İçi boş teneke gürültüleri arsında NAVTEX manyağı olduk. Bir Yunan tarafı ilan ediyor bir Türk tarafı… Sıralaması ve sayıları duruma göre değişiklik arz ediyor. Ege ve Doğu Akdeniz NAVTEX parkuruna döndü!.. Algı operasyonlarından ahalinin kafası allak bullak oldu. Anlayabilen, işin içinden çıkabilen varsa beri gelsin!..

Doğu Akdeniz’de Soros’un dayattığı 28’nci boylamın batısına geçemeyen turistik Oruç Reis Gemisi, bakım ve ikmal bahanesiyle Antalya Limanı’na çekildi. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bu çekilmenin, diplomasiye fırsat tanımak için yapıldığını söyledi. Ahali afiyetle yedi!.. İstikşafi görüşme yutturmacaları falan filan… İstikşafi görüşmeler sürecinde, 18 Türk Adası ve 2 Türk kayalığının Yunanistan tarafından işgal edildiğini unuttuk mu? Hayır!.. Ancak Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gittikçe karmaşık hale geliyor. Yunanistan, Türkiye’yi adım, adım tuzağa çekiyor.

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NAVTEX’e karşı NAVTEX… Yok!.. Kazın ayağı öyle değil… Ne dümenler dönüyor bir bilseniz… Yine belgelerle konunun uzmanı anlatacak;

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti, Birleşmiş Milletler’e deklare ettiği kıta sahanlığına sahip çıkmıyor, çıkamıyor” dedi. Şimdi, bakıp da anlayın, Yunanistan’ın yarın Türk Kıta Sahanlığı’nda nasıl askeri tatbikat yapacağını;

“Türkiye, 13 Kasım 2019’da BM’ye gönderdiği resmi mektupta, Türkiye-Mısır arasındaki deniz sınırının 32 derece 16 dakika 18 saniye doğu boylamı ile 28 derece doğu boylamı arasında bulunan orta hattan geçtiğini deklare etti. Söz konusu hattın kuzeyindeki bölgeyi Türk Kıta Sahanlığı olarak ilan eden Türkiye, Meis Adası’na kıta sahanlığı vermedi.

27 Kasım 2019’da imzalanan Türkiye-Libya Mutabakat Muhtırası ile kıta sahanlığı sınırımız batı istikametinde 26 derece 20 dakika doğu boylamına kadar uzatıldı. Kamuoyuna zafer diye sunulan Libya Mutabakatı ile 80 bin kilometrekarelik Türk Kıta Sahanlığı Yunanistan’a terk edildi.

Yunanistan, 13 Ağustos 2020 ve 25-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında Türk Kıta Sahanlığında askeri tatbikat yaparak BM Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlal etti. Deniz Hukuku Sözleşmesine göre bir ülkenin kıta sahanlığında başka bir devlet askeri tatbikat yapamaz. Malezya bile kendi kıta sahanlığında başka devletlerin askeri tatbikat yapmasına izin vermezken Erdoğan ve AKP Hükümeti, Yunanistan’ın Türk Kıta Sahanlığı’nda askeri tatbikat yapmasını turist gibi seyretti.

Erdoğan ve AKP Hükümeti’nden cesaret alan Yunanistan, 1 Ekim 2020 tarihli NAVTEX ile Meis Adası’nın güneyindeki bölgede, 8 Ekim 2020’de, askeri tatbikat yapacağı sahanın coğrafi koordinatlarını yayınladı. Türkiye, bölgedeki NAVTEX yayınlama yetkisinin kendisine ait olduğunu belirterek aynı coğrafi koordinatları 2 Ekim 2020’de tekrar yayınladı. Yunan NAVTEX’indeki askeri tatbikat ifadesini yumuşatarak askeri eğitim ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın askeri tatbikat yapacağı sahanın Meis Adası’na olan uzaklığı 64 Deniz Milidir. Bu güne kadar Meis Adası’na 12 millik karasuları hakkı tanıyan Türkiye, 2 Ekim 2020’de yayınladığı NAVTEX ile Meis Adası’nın Kıta Sahanlığını ve Seville Sınırını fiilen (de facto) tanımış oldu. Erdoğan ve AKP Hükümeti, Soros sınırından Seville sınırına fiilen yatay geçiş yaptı.

İşin ilginç tarafı, Yunanistan’ın askeri tatbikat yapacağı bölge, 2012’de TPAO’ya verilen 5035 numaralı ruhsat sahasının içinde yer alıyor. Yani Yunanistan misilleme yapıyor.

Erdoğan ve AKP Hükümeti stratejik bir hata yaparak Yunanistan’ın tuzağına takılmıştır. Askeri tatbikat yapması engellenmeyen Yunanistan’ın önümüzdeki dönemde Meis güneyindeki deniz alanında sondaj yapacağı ve Seville haritasını uygulayacağı açık bir şekilde görülmektedir. Böyle bir durumda Türkiye, Yunanistan’ın sondaj yapmasını engelleyecek mi?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçenlerde televizyonlara çıkıp elindeki haritayı göstererek “Seville haritasının uygulanamayacağını” anlatıyor bol keseden sallıyordu… Ne ince numaralar dönüyormuş meğer!..

-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.