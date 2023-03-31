Yunanistan ve Suriye sınırında 2 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye hudut hatlarında biri FETÖ, biri PKK/PYD üyesi 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

(DHA)