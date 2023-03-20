Yunanistan sınırında 2’si terör örgütü mensubu, 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan sınırından geçmeye çalışan 1’i FETÖ, 1’i PKK/KCK mensubu 7 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a ve Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ, 1’inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi. (DHA)