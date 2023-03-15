Yunanistan sınırında 2’si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
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Yunanistan sınırında 2’si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan, 2’si FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne’deki hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

MSB’nin Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs, Edirne’deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

(DHA)

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