Yunanistan sınırında 2’si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından Türkiye’ye gönderilmeye çalışılan, 2’si FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne’deki hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.

MSB’nin Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs, Edirne’deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

(DHA)