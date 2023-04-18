Yunanistan sınırında 2’si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
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Yunanistan sınırında 2’si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2’si FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, “Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” ifadesi kullanıldı. (AA)

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