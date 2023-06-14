Yunanistan açıklarında göçmen teknesi alabora oldu: 17 ölü

Yunanistanın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu. Yunanistan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, 100den fazla kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Yunan medyası ise 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mora Yarımadasının 75 kilometre güneybatısında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu, 100den fazla göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. Yunan medyası ise teknenin 400den fazla göçmeni taşıdığı, 17 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (DHA)