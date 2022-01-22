Yunan meydan okuyor, saray seyretmeye devam ediyor!..

Ege ve Akdeniz’de Yunanistan’a kaptırılan hak ve menfaatlerimizi sık sık dile getiriyoruz. Bu konuda sadece iktidarın suçu yok. Muhalefet partileri de büyük bir uyuşukluk içinde!..

Belki bir gün iktidarı ve muhalefeti ile birlikte tüm siyasiler duyarlı hale gelir ahali de uyanır ümidiyle belgelemeye devam edelim:

Girit Adası’nın 20 mil güneyinde bulunan Gavdos Adası, 2004’ten beri Yunan işgali altında. Gavdos Adası, İstanbul’daki Büyükada’nın veya Antalya Kaş bölgesindeki Meis Adası’nın 7 misli büyüklüktedir. Yunanistan’ın işgal ettiği 20 Türk adası arasında bulunan Gavdos Adası stratejik öneme sahip olup Doğu Akdeniz bölgesini kontrol eden adalardan birisidir.

Yunanistan’ın işgal ettiği Türk adası Gavdos’ta, Yunan askeri yığınaklanmasının artması dikkat çekiyor. Türk Deniz Kuvvetleri’nin Girit güneyindeki faaliyetlerini izlemek üzere 2020’de konuşlandırılan Yunan Askeri Üssü’ne, 30 km. derinlikteki bölgeyi kontrol edecek şekilde Radar Üssü de kuruldu. Askeri Üs’te Yunan Hava İndirme askerleri görev yapıyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’nun, 6 Ocak’ta Yunan işgali altındaki Gavdos Adası’nda egemenlik ve sancak gösterisinden sonra Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Chardalias da 18 Ocak’ta Gavdos Adası’na gelerek Türkiye’ye meydan okudu. Chardalias’ın Gavdos Adası’ndaki faaliyetleri Yunanistan Savunma Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi’nde yayınlandı.

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“Gavdos’ta neler oluyor” diye Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım’a sordum. Yunanistan’ın işgal ettiği Türk adalarındaki faaliyetlerini yakından takip eden Yalım, “Girit Adası’nın dörtte üçünün Türkiye’ye ait olduğu gerçeğini gören Yunanistan, Girit Adası’nı kaptırmamak için tedbir alıyor“ dedi. Ümit Yalım, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Chardalias’ın işgal atındaki Türk adasından Türkiye’ye nasıl meydan okuduğunu belgeleriyle ortaya koydu:

-Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Chardalias, deniz fenerinin girişinde işgalci Yunan Hava İndirme Subayı’ndan tekmil aldı. Gavdos Adası’ndaki deniz feneri AKP Hükümetleri döneminde inşa edildi.

-Chardalias, Gavdos Adası’nda görevli işgalci Yunan Hava İndirme askerlerini denetledi. Chardalias’ın denetlemesine adadaki Askeri Üs Komutanı ile birlikte bir Deniz Subayı da refakat etti.

-Gavdos Adası’ndaki Yunan askerlerinin eğitimini ve harekât seviyelerini denetleyen Chardalias, tören mangasındaki işgalci Yunan Askerleri ile birlikte fotoğraf çektirerek egemenlik gösterisi yaptı ve Türkiye’ye meydan okudu.

-Denetleme sonrasında deniz fenerini de ziyaret eden Chardalias, deniz feneri memurları, adada görevli polis teşkilatından sorumlu polis komiseri ve Askeri Üs Komutanı ile birlikte fotoğraf çektirdi.

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Türkiye’nin, 1996’da Gavdos Adası’na sahip çıkarak Yunanistan ve NATO birliklerinin adada tatbikat yapmasını engellediğini hatırlatan Ümit Yalım, şunları söyledi:

“Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümetleri ise Yunanistan’ın Gavdos Adası’nı iskana açmasını, işgal ve ilhak etmesini engellemedi.

Türk vatandaşları, kendi adamız olan Gavdos’a pasaportla girerken Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Chardalias, hiçbir engelle karşılaşmadan, elini kolunu sallayarak ve pasaportsuz girdi. Chardalias’ın Gavdos Adası’nda yaptığı egemenlik gösterisine AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CB Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal seyirci kaldı. Yunanistan’a nota bile verilmedi.”

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.