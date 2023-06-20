Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Yüksekova kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’nin Yüksekova kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Kahramanlarımıza bin selam olsun” ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızın birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, EGM İHA’larımızın yaptığı keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında Hakkari Yüksekova kırsalında 3 terörist tespit edildi. Sabah saatlerinde jandarma özel harekat timlerimizce ‘Şehit Polis Memuru Burak Derya Operasyonu’ kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.”

Operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde terör sona erene kadar mücadelenin devam edeceğini belirtti. (AA)

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