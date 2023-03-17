Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 40 sözleşmeli personel alıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 40 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 15/03/2023-29/03/2023 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla yapabilecektir. Başvuru tarihleri içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek olup süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli müracaatlardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Başkanlık sorumlu değildir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…