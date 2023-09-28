Yukatel Adana Demirspor’dan Belhanda açıklaması
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Yukatel Adana Demirspor’dan Belhanda açıklaması

Yukatel Adana Demirspor, Beşiktaş ile oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçının devre arasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Younes Belhanda’nın durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Beşiktaş maçının devre arasında kendisini iyi hissetmediğini belirterek tedbir amaçlı hastaneye götürülen futbolcumuz Younes Belhanda’nın durumunun iyi olduğunu, geceyi müşahede altında geçireceğini bilgilerinize sunarız.” denildi.

(AA)

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