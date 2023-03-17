YSK’nın seyyar sandık kararı Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanmak için yapacakları başvuru süresine ilişkin kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Karara göre, seyyar sandıklarda oy kullanacak hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler, seyyar sandık talep formunu doldurup, sağlık raporuyla birlikte 2 Nisan saat 17:00’ye kadar başvuruda bulunabilecek.

YSK, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmaları için yapacakları başvuru süresini belirledi. YSK’nın hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanması için yapacakları başvurunun süresini belirleyen 130 sayılı kararı bugün Resmî Gazete’de yayınlandı.

YSK’nın kararına göre, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, sandık talep formu doldurarak, sağlık raporuyla birlikte ilçe seçim kurullarında gönderilmek üzere, 2 Nisan saat 17:00’ye kadar muhtarlıklara bırakabilecek. Seyyar sandık talep formu ysk.gov.tr adresi üzerinden de doldurulabilecek.

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek. Görme ve işitme engelli olan seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.

“KÖY VE BELDELERDE KAYITLI VATANDAŞLAR SEYYAR SANDIKLARDA OY KULLANMAK İÇİN BAŞVURU YAPAMAYACAK”

Köyler ve beldelerde kayıtlı seçmenler ile 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında köy veya beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki seçmenler seyyar sandık kurulu seçmen listesine kaydolmak için talepte bulunamayacak.

Bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı yirmi beş olacak. Yirmi beş seçmenin üzerinde de seyyar sandık belirleme yetkisi ilçe seçim kurulu başkanlarında olacak. (ANKA)