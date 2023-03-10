YSK’dan ‘parmak boyası’ kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti’nin seçimde ‘parmak boyası uygulansın’ talebini görüşerek, ‘işlem yapılmasına yer olmadığına’ karar verdi.
İYİ Parti’nin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, ‘seçimlerde parmak boyası uygulansın’ talepleri hakkında, YSK’nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle ‘işlem yapılmasına yer olmadığı’ kararı verdiğini duyurdu.
Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Seçim işleri başkanımız Sn Şenol Sunat’ın talimatıyla 09.03.2023 tarihli ‘Seçimlerde parmak boyası’ uygulanması talebimize; Yüksek Seçim Kurulu ‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi” ifadelerini kullandı.
(DHA)
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