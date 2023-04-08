YSK’da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kura yla belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi’nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi’nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.

İki aşamalı yapılan kura da ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

01. Yeni Türkiye Partisi

02. Türkiye Değişim Partisi

03. Millet Partisi

04. Hak ve Özgürlükler Partisi

05. Sosyalist Güç Birliği İttifakı

06. Genç Parti

07. Memleket Partisi

08. Cumhur İttifakı

09. Emek ve Özgürlük İttifakı

10. Büyük Türkiye Partisi

11. Adalet Birlik Partisi

12. Anavatan Partisi

13. Yenilik Partisi

14. Halkın Kurtuluş Partisi

15. Milli Yol Partisi

16. Vatan Partisi

17. Güç Birliği Partisi

18. Millet İttifakı

19. Ata İttifakı

20. Bağımsız Türkiye Partisi

İttifaklar içerisinde sıralama ayrıca belirlendi

Kura çekiminde ikinci aşamada ittifakların kendi içerisindeki sıralaması ise şu şekilde oldu:

Ata İttifakı:

1. Adalet Partisi

2. Zafer Partisi

Cumhur İttifakı:

1. Büyük Birlik Partisi

2. AK Parti

3. Yeniden Refah Partisi

4. Milliyetçi Hareket Partisi

Emek ve Özgürlük İttifakı:

1. Yeşil Sol Parti

2. Türkiye İşçi Partisi

Millet İttifakı:

1. Gelecek Partisi

2. Demokrat Parti

3. DEVA Partisi

4. Cumhuriyet Halk Partisi

5. İYİ Parti

6. Saadet Partisi

Sosyalist Güç Birliği İttifakı:

1. Türkiye Komünist Partisi

2. Türkiye Komünist Hareketi

3. Sol Parti

(AA)