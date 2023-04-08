YSK’da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Siyasi partiler ve ittifakların 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 36 siyasi partiden Emek Partisi ve Hür Dava Partisi’nin seçimlere katılmayacağını bildirdiklerini, bugün de Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi’nin de kura çekimine katılmayacağını kaydetti.
İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.
Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:
01. Yeni Türkiye Partisi
02. Türkiye Değişim Partisi
03. Millet Partisi
04. Hak ve Özgürlükler Partisi
05. Sosyalist Güç Birliği İttifakı
06. Genç Parti
07. Memleket Partisi
08. Cumhur İttifakı
09. Emek ve Özgürlük İttifakı
10. Büyük Türkiye Partisi
11. Adalet Birlik Partisi
12. Anavatan Partisi
13. Yenilik Partisi
14. Halkın Kurtuluş Partisi
15. Milli Yol Partisi
16. Vatan Partisi
17. Güç Birliği Partisi
18. Millet İttifakı
19. Ata İttifakı
20. Bağımsız Türkiye Partisi
İttifaklar içerisinde sıralama ayrıca belirlendi
Kura çekiminde ikinci aşamada ittifakların kendi içerisindeki sıralaması ise şu şekilde oldu:
Ata İttifakı:
1. Adalet Partisi
2. Zafer Partisi
Cumhur İttifakı:
1. Büyük Birlik Partisi
2. AK Parti
3. Yeniden Refah Partisi
4. Milliyetçi Hareket Partisi
Emek ve Özgürlük İttifakı:
1. Yeşil Sol Parti
2. Türkiye İşçi Partisi
Millet İttifakı:
1. Gelecek Partisi
2. Demokrat Parti
3. DEVA Partisi
4. Cumhuriyet Halk Partisi
5. İYİ Parti
6. Saadet Partisi
Sosyalist Güç Birliği İttifakı:
1. Türkiye Komünist Partisi
2. Türkiye Komünist Hareketi
3. Sol Parti
(AA)