YSK, seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 ve yurt dışında 3 milyon 416 bin 98 olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Yener, yurt içinde 4 milyon 904 bin 672, yurt dışında da 277 bin 646 seçmenin ilk defa oy kullanacağını duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine ilişkin bilgi verdi. Yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak seçmenlerin sayısını açıklayan Yener, şunları söyledi:

“YURT İÇİ SEÇMEN SAYISI 60 MİLYON 697 BİN 843”

“Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790’ını, yani yüzde 50,60’ını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta, yani seçmenlerimizin yüzde 49,40’ını yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

“YURT İÇİNDE İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI 4 MİLYON 904 BİN 672”

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 443 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 120 bin 802’dir.

“TOPLAM 191 BİN 884 SANDIK KURULU KURULACAK”

973 ilçe, 1994 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215’tir. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172’dir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur.

“YURT DIŞI SEÇMEN SAYISI 3 MİLYON 416 BİN 98”

Yurt dışında ise seçmen sayımız 3 milyon 416 bin 98 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158’i kadın seçmen, yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70’ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup, yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53, 30’unu erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646’dır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde, 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup, yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941’dir.”

“OY PUSULASI BASIM İHALESİNDEKİ RAKAMLAR ABARTILI DEĞİL”

Seçmen listeleri ve sandık bilgilerini siyasi partilerle paylaştıklarını belirten Yener, deprem bölgesine ilişkin de bilgi vererek şunları kaydetti:

“Kamuoyunda, basılacak olan oy pusulalarına ilişkin birtakım yorumlar yapıldığı görülmektedir. Birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720’lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave bir paket gönderilmekte olup, pusulaların kullanılıp kullanılmadığı, tutanaklarla YSK Başkanlığı’na gönderilmektedir.

Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle oy pusulası basım ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı görülmektedir. Yasal çerçeve içerisinde olduğu görülecektir.

“600 BİNE YAKIN SEÇMEN, ASKI SÜRESİ İÇİNDE KAYITLARINI NAKLETTİ”

Deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip için dönem dönem kurul üyelerimizin veya kurumdan görevlendirilen personelimizin bölgeye ziyareti söz konusu olmaktadır. Bu hafta sonunda 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimiz Orhan Usta ve Battal Ögüt’ün katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, varsa problemlerin çözümü konusunda gerekli çalışmalar yapılıp bilgi verilecek.

Askı süresi içinde deprem bölgesinden diğer illerimize giden seçmenlerimizin kayıtlarını aldırması söz konusudur. Toplam yurt içinde 600 bine yakın seçmenin, askı süresi içinde kayıtlarını nakli söz konusu olmuştur. 2 Nisan öncesinde e-Devlet üzerinden deprem bölgesinden diğer illere geçen vatandaşlarımızın olduğu biliniyor. 2 Nisan sonrası 133 bine yakın, deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlar adreslerini taşıdı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali göz önüne alındığında, rakamlar yasal mevzuata uygundur. Haftaya bir başka ekibimiz Şanlıurfa ve Adıyaman’a gidecek. En son deprem bölgesine ben de ziyarette bulunacağım.”

(ANKA)