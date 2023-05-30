YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini bildirdi.

Yener, YSK Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne ilişkin 28 Mayıs saat 17.00’de olağanüstü itiraz sürecinin tamamlandığını ve Kurul’un dün yaptığı toplantıda itirazları değerlendirerek sonuçlandırdığını ifade etti.

“Bugün yaptığımız toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderilmiştir.” bilgisini paylaşan Yener, seçimlere katılım oranının, yurt içinde yüzde 88,92, yurt dışında 53,80 olarak gerçekleştiğini, yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil olmak üzere toplam yüzde 87,05 oranında katılım sağlandığını bildirdi.

Yener, “Seçimler sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisinin 268, Yeniden Refah Partisinin 5, Milliyetçi Hareket Partisinin 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 61, Türkiye İşçi Partisinin 4, Cumhuriyet Halk Partisinin 169, İYİ Parti’nin 43 milletvekili kazandığı anlaşılmış olup, sonuçların siyasi partilerimize ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız.” ifadesini kullandı. (AA)