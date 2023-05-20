YSK kesin sonuçları açıkladı: İşte liderlerin aldığı oy oranı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı. Seçimlerin ikinci tura kaldığı da resmen ilan edilen kararda, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin yüzde 49,52’sinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88’inin oyunu aldığı görüldü.

YSK, 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı. Kesin sonuçlar, saat 18.00’de Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

YSK’nın açıkladığı kesin sonuçlara göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin yüzde 49,52’sini oyunu alırken, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88’ini alarak 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kalan iki aday oldu.

Kesin sonuçlara göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan’ın 2 milyon 831 bin 239 oy alarak seçmenlerin yüzde 5,17’sini, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43’ünü aldığı ortaya çıktı.

YSK’nın açıkladığı kesin sonuçların detayları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan:

Yurt içi Seçim Sonucu: 26 milyon 86 bin 102

Yurt Dışı Seçim Sonucu: 967 bin 180

Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 80 bin 567

Türkiye Geneli Toplam: 27 milyon 133 bin 849 – (Yüzde 49,52)

Kemal Kılıçdaroğlu:

Yurt içi Seçim Sonucu: 23 milyon 873 bin 749

Yurt Dışı Seçim Sonucu:665 bin 111

Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:56 bin 318

Türkiye Geneli Toplam:24 milyon 595 bin 178 – (Yüzde 44,88)

Sinan Oğan:

Yurt içi Seçim Sonucu: 2 milyon 796 bin 613

Yurt Dışı Seçim Sonucu:28 bin 218

Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:6 bin 408

Türkiye Geneli Toplam: 2 milyon 831 bin 239 – (Yüzde 5,17)

Muharrem İnce:

Yurt içi Seçim Sonucu: 216 bin 470

Yurt Dışı Seçim Sonucu: 15 bin 759

Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:3 bin 554

Türkiye Geneli Toplam:235 bin 783 – (Yüzde 0,43)

(ANKA)