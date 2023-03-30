YSK, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili itirazları reddetti.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Memleket Partisi itiraz etmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağıyla ilgili itirazları değerlendirdi. Yener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı ismi 2023 seçimlerinde kullanılabileceğine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

*Kurulumuz adaylara yapılan itirazları değerlendirmiş. 77. 101. 106 ve 116. maddeleri ve 6371 sayılı kanunun 3-6-8 ve 8A maddeleri birlikte değerlendirmiştir.

*Sonuçta oy birliğiyle her üç aday yönünde; Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan’ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiştir.

*Cumartesi günü saat 14:00 itibariyle adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır.