YSK Başkanı Yener: Sosyal medyadaki iddialara itibar edilmemeli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Yüksek Seçim Kurulu tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri SİPPORT üzerinden siyasi partilerimiz ile paylaşmış olup, sosyal medyada paylaşılan görseller Yüksek Seçim Kurulu’na ait değildir. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte tüm süreç yasal mevzuata uygun bir şekilde siyasi partilerle paylaşılmaktadır” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, bugün ıslak imzalı tutanaklarla, YSK verilerinin uyuşmadığına yönelik iddialara ilişkin bilgi verdi. Yener, Kurul binası önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“SEÇMEN LİSTELERİNİN KESİNLEŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİ TÜM AŞAMALARDA SİYASİ PARTİLERİMİZCE SİPPORT ÜZERİNDEN PAYLAŞILMIŞTIR”

“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28’inci dönem milletvekili genel seçimlerinde 298 sayılı, 6271 sayılı ve 2839 sayılı yasalar uyarınca seçim takviminin başlangıcından seçim sonuçlarının kesinleştirilmesine kadar tüm aşamalar siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu süreçte seçmen listelerinin kesinleştirilmesi işlemleri tüm aşamalarda siyasi partilerimizce SİPPORT üzerinden paylaşılmıştır.

Seçim sürecinde sandık kurullarımız; kamu görevlisi bir başkan, kamu görevlisi bir üye ve yasa düzenleme uyarınca 5 siyasi partili üye olmak üzere 7 kişiden ulaşmaktadır. Oy verme gününde; sandıktan çıkan oy pusulaları bu kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. Sandık sonuç tutanağının bir sureti ilgili siyasi parti temsilcilerine, cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partilerin müşahitlerine verilmiştir. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci de aynı yasal düzenlemeler uyarınca siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

“YÜKSEK SEÇİM KURULU’NCA YASADA ÖNGÖRÜLEN SÜRELERDE YAPILAN İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLMEKTE VE SEÇİM SONUÇLARI KESİNLEŞTİRİLMEKTEDİR”

İlgili mevzuatlar uyarınca sandık kurulunun yapmış olduğu işlemlere karşı il ve ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz ve şikayet süreleri kanunda ve seçim takviminde belirtilmiş olup, bu kurullarda da siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. Bu kurulların verdiği kararlara karşı kanun gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu ve toplantılarına katıldığı, Yüksek Seçim Kurulu’nca yasada öngörülen sürelerde yapılan itirazlar değerlendirilmekte ve seçim sonuçları kesinleştirilmektedir.

“SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİK ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR”

Yüksek Seçim Kurulu tüm aşamalarda siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu seçim sürecindeki tüm verileri an ve an SİPPORT üzerinden siyasi partilerimiz ile paylaşmış olup, sosyal medyada paylaşılan görseller Yüksek Seçim Kurulu’na ait değildir. Sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf bir şekilde devam etmekte tüm süreç yasal mevzuata uygun bir şekilde siyasi partilerle paylaşılmaktadır.

“YURT DIŞI SANDIKLARDA KAYITLI SEÇMENDEN FAZLA OY KULLANABİLMESİ YASAL MEVZUATA UYGUNDUR”

Ayrıca yurt dışı seçmen listesine kayıtlı olan seçmenlerin yasal düzenleme gereğince herhangi bir yurt dışı temsilciliğinde veya gümrüklerde oy kullanabilmesi mümkün olup, bu nedenle yurt dışı sandıklarda kayıtlı seçmenden fazla oy kullanabilmesi yasal mevzuata uygundur. Yüksek Seçim Kurulu ile teknik altyapısı uygun olan ve seçime katılan tüm siyasi partiler arasında veri akışı söz konusu olup, kesin sonuçların açıklanmasının ardından, internet sitemizden kamuoyu ile paylaşılacaktır.” (ANKA)