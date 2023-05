YSK Başkanı Yener: Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmiştir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, saat 22.30’da yaptığı açıklamada; “Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 513 bin 587, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüştür. Sisteme girilmeyen 809 bin 20 oranındaki oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği ve geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat: 22.30 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu oy sayım işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yener, şunları söyledi:

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN YÜZDE 52,14, KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN YÜZDE 47,86 OY ALDIĞI GÖRÜLMÜŞTÜR”

“Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup yurt içinde sandık açılma oranı yüzde 99,32’dir. Yurt içinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 51,91, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5 bin 657 sandıktan 4 bin 986 sandığın açıldığı, sandık açılma oranının 88,14 olduğu görülmüş, Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında yüzde 59,80, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı oyların genel toplamı sonucunda 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744’ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu görülmüş, Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,14, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür. Recep Tayyip Erdoğan, 27 milyon 513 bin 587, Kemal Kılıçdaroğlu 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüş, her iki aday arasında an itibarıyla 2 milyon 253 bin 478 fark olduğu görülmüştür. Sisteme girilmeyen 809 bin 20 oranındaki oy miktarının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarından herhangi birisine verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

“SEÇİM SONUÇLARININ TÜRK MİLLETİNE VE DEMOKRASİSİNE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ”

Seçim süreci içerisinde başta seçimlere sağ duyuyla katılım gösteren seçmenlerimize, YSK’nin tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içerisinde görev yapan değerli üyelerine ve kurulda yer alan siyasi parti temsilcilerimize, merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık görevlilerine, sağlıklı bir seçimin gerçekleşmesi için desteklerini esirgemeyen Bakanlıklarımıza, mülki idari amirlerimize, güvenlik güçlerimize, seçim takviminin başından beri, sürecin tüm koordinasyonunda yer alan tüm paydaş kurumlarımıza ve süreci başından bu yana takip eden siz değerli basın mensuplarına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Seçim sonuçlarının Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diler, Türk kamuoyuna saygılar sunarız.” (ANKA)