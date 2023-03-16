YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışmanın tamamlandığını söyleyerek, “2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasının gereği tespit edilmiştir” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun bugün yaptığı toplantıya ilişkin açıklamada bulundu. Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin oy kullanacağı ülkelerin tespitine yönelik çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Yapılan çalışma sonucunda; 75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşların oy kullanabileceğini belirterek, “2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde, 15 yeni ülkede daha sandık kurulmasının gereği tespit edilmiş olup, bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir. Ayrıca kurulumuz bugün yapmış olduğu çalışmalarda sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarını belirlemiştir. Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğine ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmaları devam etmektedir” dedi.

(DHA)