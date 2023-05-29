YSK Başkanı: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları görüşeceğiz

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, başkanlık binasına girişte, gazetecilerin; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanabileceği sorusuna yanıt verdi. Yener, “Milletvekili kesin sonuçları; olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim” dedi. (ANKA)