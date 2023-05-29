YSK Başkanı: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları görüşeceğiz
Haberler Gündem

YSK Başkanı: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları görüşeceğiz

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, başkanlık binasına girişte, gazetecilerin; 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanabileceği sorusuna yanıt verdi. Yener, “Milletvekili kesin sonuçları; olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim” dedi. (ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İmamoğlu: Bana güvenin, her şey çok güzel olacak

İmamoğlu: Bana güvenin, her şey çok güzel olacak

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Altını toz haline getirip üzerindeki kıyafete gizlemiş

Altını toz haline getirip üzerindeki kıyafete gizlemiş

YSK Başkanı: Milletvekili kesin sonuçları için dosyaları görüşeceğiz
Gündem