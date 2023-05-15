YSK Başkanı ilk kez verileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarıyla ilgili ilk kez veri açıkladı. Sandıkların yüzde 91,93’nün açıldığını ifade eden Yener, “Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yener açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Saat 02.25 itibariyle toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 91,93 olup, yurt içi sandıklarda açılma oranı yüzde 94,68. Yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise yüzde 36,85’tir.

OY ORANLARINI AÇIKLADI

*Bu verilere göre, sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,49, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,79, Sayın Sinan Oğan yüzde 5,29, sayın Muharrem İnce yüzde 0,43 oy oranına sahiptir.

*Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şu an itibariyle, yüzde 7’lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı’ndan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi.

*Millet İttifakı’ndan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti.

*Emek ve Özgürlük İttifakı’ndan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi’dir. Veri girişlerimiz devam ediyor.