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Yozgat’ta kamyon ve minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

M.T. yönetimindeki 66 DF 860 plakalı kamyon ile E.E. idaresindeki 66 M 1555 plakalı yolcu minibüsü, Kayseri-Yozgat kara yolu Boğazlıyan ilçesi girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir yolcu, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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