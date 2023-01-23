Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli yakalandı

Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullananlar ile imalat ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale’de 41 şüpheliye yönelik, 50 ekipten oluşan 250 personelle özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyon düzenledi.

Operasyonda 39 zanlı gözaltına alındı, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri ile 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)