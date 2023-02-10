Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
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Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru Tarihi : 10/02/2023-24/02/2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar.

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