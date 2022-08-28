Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli destek personeli alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi’ne özleşmeli destek personeli alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

26/08/2022-09/09/2022 Cuma günü saat 17.00’a kadar,

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