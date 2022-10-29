Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yozgat Bozok Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Müracaat tarihleri: 28/10/2022-11/11/2022 Cuma günü saat 17.00 kadar.

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